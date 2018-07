Zürich - Die Börsenbetreiberin SIX lanciert eine neue Handelsplattform für digitale Vermögenswerte unter dem Namen "SIX Digital Exchange". Die neue Plattform, die Mitte 2019 startet, basiert auf der "Blockchain" oder "Distributed-Ledger"-Technologie, die auch Kryptowährungen wie Bitcoin zugrunde liegt. Die ersten Dienstleistungen will die SIX Mitte 2019 lancieren, wie sie am Freitag mitteilte.

Die Plattform soll nicht zuletzt die "Tokenisierung" von bestehenden Wertpapieren, aber auch von weiteren Vermögenswerten ermöglichen. Mit welchen konkreten Produkten gestartet wird, wollten die Verantwortlichen allerdings noch nicht sagen. Ob etwa auch Kryptowährungen wie Bitcoin oder bereits bestehende "ICO-Tokens" gehandelt werden, sei noch offen, sagte SIX-Börsenchef Thomas Zeeb im Gespräch mit AWP.

Grundsätzlich strebe die SIX auch für das neue "digitale Ökosystem" Standards an, die mit der heutigen Regulierung vergleichbar seien, betonen die Verantwortlichen. So sieht Zeeb die SIX Digital Exchange auch als eine Plattform für "hochwertige ICO". Für solche "Initial Coin Offering" (ICO), also Kapitalaufnahmen über die Ausgabe eigener digitaler Tokens, müssten eigentlich gleiche Standards ...

