Der Bundesfinanzminister rechnet damit, dass die Einführung neuer Zollschranken das Wirtschaftswachstum nicht nur in den USA dämpfen werde.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) rechnet nicht mit klingelnden Kassen durch die Einführung von Strafzöllen auf Produkte aus den USA. Die Einführung neuer Zollschranken werde das Wirtschaftswachstum in den USA und überall sonst dämpfen, daher hätten alle am Ende weniger Einnahmen, sagte Scholz am Freitag in Berlin bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs für 2019.

"Die Wahrscheinlichkeit ist, dass alle sich schaden, und das sollten wir vermeiden." Nach Angaben von Staatssekretär Werner Gatzer werden für kommendes Jahr Zolleinnahmen von 5,5 Milliarden Euro veranschlagt.

