Mehr als ein Drittel der befragten reichen Chinesen erwägen in ein anderes Land auszuwandern, so ein neuer Bericht der "CNBC" vorliegt. Die USA waren das vierte Jahr in Folge das beliebteste Land, während Großbritannien den zweiten Platz einnahm, gefolgt von Irland und Kanada. Die USA sind das Top-Ziel unter den chinesischen Millionären, die ihre Familien und ihr Geld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...