(shareribs.com) London 06.07.2018 - Die Ölpreise liegen am Freitag leicht unter Druck. Brent-Rohöl ist unter die Marke von 77 USD gerutscht. Das Inkrafttreten der Sonderzölle zwischen China und den USA setzen den Markt unter Druck. Am Freitag traten die Sonderzölle der USA auf chinesische Importe in Kraft. China teilte umgehend mit, dass man auch selbst Importzölle gegen US-Importe erheben werde, ...

