Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Adlai Nortye Biopharma Co., Ltd. ("Adlai Nortye" oder "das Unternehmen"), ein Biopharma-Unternehmen, gab bekannt, dass es in einer Serie-B-Finanzierungsrunde USD 53 Mio. beschafft hat. Führende Investoren im Biotech-Bereich, darunter YuanMing Capital, Matrix Partners China, DT Capital Partners und Yahui Precision Medicine Fund nahmen an dieser Finanzierungsrunde teil.



Adlai Nortye ist ein auf der klinischen Stufe aktives Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von neuartigen Behandlungen von Krebs fokussiert, wobei es sich hauptsächlich auf die Immunonkologie konzentriert. Adlai Nortye treibt eine robuste Pipeline mit mehr als 10 verschiedenen Produktkandidaten voran. Über 20 Mitglieder des Führungs- sowie des Kernforschungs- und Entwicklungsteams haben während Jahren als Führungspersonen bei den hochrangigsten Biopharma-Unternehmen der Welt gearbeitet. Diese neue Investitionsrunde wird die Position von Adlai Nortye so weit stärken, dass es zum führenden Biopharma-Unternehmen für innovative Medikamente wird.



Adlai Nortye verfügt über zwei Immunonkologie-Produktkandidaten auf klinischer Stufe. Reolysin®, ein intravenös verabreichter immun-onkolytischer Virus (IOV) für die Behandlung von soliden Tumoren, ist bereit für eine Phase-III-Studie. Die FDA hat für Reolysin® ein beschleunigtes Zulassungsverfahren bewilligt. Dies wird die Entwicklung erleichtern und die Überprüfung des Medikaments beschleunigen. Der erste EP4-Antagonist AN0025 seiner Klasse zur Behandlung von soliden Tumoren befindet sich momentan in einer globalen Phase-Ib-Studie.



"Wir freuen uns sehr, dass wir in dieser Finanzierungsrunde das Vertrauen und die Unterstützung namhafter chinesischer Investoren genießen. Adlai Nortye hat sich voll und ganz der Entwicklung innovativer Medikamente im Immunonkologie-Bereich verschrieben. Wir werden unablässig daran arbeiten, das Leben von Krebspatienten zu verbessern mit dem Ziel, Krebs zu einer chronischen Krankheit zu machen", sagt Carsten Lu, CEO von Adlai Nortye.



"YuanMing Capital konzentriert unsere Investition auf außerordentliche Unternehmen im medizinischen Bereich, insbesondere auf fortgeschrittene Unternehmen im Bereich Biowissenschaften", sagt Lawrence Y. Tian, Ph.D., Gründungspartner von YuanMing Capital. "Wir sind bezüglich des Potenzials von Adlai Nortye, führend im Bereich Immunonkologie zu werden, zuversichtlich. Wir hoffen, innovative Forschung und Entwicklung unterstützen und das Wachstum des Unternehmens im Rahmen der engen Zusammenarbeit mit Adlai Nortye antreiben zu können."



"Adlai Nortye ist gewillt, ein globales I/O-Unternehmen zu werden. Es hat eine starke Innovationsfähigkeit an den Tag gelegt und agiert proaktiv im I/O-Bereich. Adlai Nortye verfügt über ein erstklassiges Team mit einer reichen globalen Erfahrung und einem definitiven Fokus auf die Umsetzung unter der Leitung von CEO Carsten Lu. Das Unternehmen grenzt sich mit dem tiefgreifenden Verständnis der Anforderungen klinischer Studien weltweit vom Wettbewerb ab. Ich freue mich auf eine noch sonnigere Zukunft für Adlai Nortye", kommentiert Eric Yu, Ph.D., Direktor von Matrix Partners China.



Mehr Informationen zu Adlai Nortye erfahren Sie unter: http://www.adlainortye.com/en.php



OTS: Adlai Nortye Biopharma Co., Ltd. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129338 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129338.rss2



Pressekontakt: Tina Lee +86-571-28918378 tina.lee@adlainortye.com