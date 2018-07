=== S A M S T A G, 7. Juli 2018 16:00 RU/Fußball-WM Viertelfinale: Schweden - England, Samara 20:00 RU/Fußball-WM Viertelfinale: Russland - Kroatien, Sotschi S O N N T A G, 8. Juli 2018 18:30 DE/ARD, Sommerinterview mit Grünen-Chef Habeck, Berlin 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit Bundespräsident Steinmeier, Berlin M O N T A G, 9. Juli 2018 *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Mai Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +20,0 Mrd Euro zuvor: +19,4 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +19,8 Mrd Euro zuvor: +22,7 Mrd Euro 10:00 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, PG zum Kapitalmarkt-Update zweites Halbjahr, Frankfurt 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli 10:30 DE/Hans-Böckler-Stiftung, PK zur IMK-Studie "Arbeits- und Lohnstückkosten", Berlin *** 11:00 DE/Deutsch-chinesische Regierungskonsultationen, 15:00 gemeinsame PK von Bundeskanzlerin Merkel und Chinas Ministerpräsidenten Li Keqiang, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Mai 12:00 EU/Gipfeltreffen EU-Ukraine, 15:10 PK, Brüssel *** 15:00 EU/EZB-Präsident Draghi, Eröffnungsrede bei der Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments; 17:00 Anhörung von Draghi in seiner Funktion als ESRB-Chef, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 17:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Chinas Ministerpräsident Li Keqiang, Keynotes beim Deutsch-Chinesischen Forum für wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit, Berlin - US/Court of Chancery, Beginn des Gerichtsverfahrens wegen der Aufkündigung der Akorn-Übernahme durch Fresenius - EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur Übernahme von UPC Austria durch T-Mobile Austria, Brüssel - US/Präsident Trump nennt seinen Kandidaten für frei werdenden Richterposten am Supreme Court - HK/Xiaomi Inc, Erster Handelstag des chinesischen Smartphoneherstellers in Hongkong ===

