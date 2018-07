Hannover (www.aktiencheck.de) - Heute sind in den USA aktuelle Zahlen zur Lage am Arbeitsmarkt veröffentlicht worden, so die Analysten der NORD LB. Im Berichtsmonat Juni habe der Beschäftigungsaufbau 213.000 Personen betragen. Die neugeschaffenen Stellen in den beiden Vormonaten seien um 37.000 nach oben revidiert worden, so dass in der Summe der Stellenzuwachs über den Erwartungen gelegen habe. ...

