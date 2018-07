FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücktritt von Heinrich Hiesinger bei Thyssenkrupp wird der Industriekonzern vorerst ohne einen neuen Vorstandschef auskommen müssen. Der Aufsichtsrat bat den restlichen Vorstand in einer Sondersitzung am Freitag, das Unternehmen "ohne Vorsitzenden des Vorstands weiterzuführen". Eine Nachfolge für Hiesinger werde in einem strukturierten Prozess gefunden.

Aufsichtsratschef Ulrich Lehner sagte, in dieser "schwierigen Situation" gehe es nun zunächst darum, "auf Kurs zu bleiben". Es gebe eine abgestimmte Strategie für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Dazu gehöre die Umsetzung des Gemeinschaftsunternehmens im Stahl. Für die weiteren Geschäftsbereiche gebe es "klar kommunizierte Ziele".

Hiesinger hatte am Donnerstagabend überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Gründe nannte er explizit nicht, erklärte jedoch, "ein gemeinsames Verständnis von Vorstand und Aufsichtsrat über die strategische Ausrichtung des Unternehmens ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensführung". Offensichtlich sah er sich bei seinem Kurs zuletzt nicht mehr unterstützt.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2018 09:00 ET (13:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.