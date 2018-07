Konzernchef Hiesinger tritt zurück. Das beflügelt die Kurse von ThyssenKrupp am heutigen Freitag. Charttechnisch aber bleibt die Situation kritisch zu bewerten. Denn zahlreiche Widerstände versperren den Weg nach oben. An schwachen Tagen könnte sich sogar eine Short-Strategie bewähren. Wo die entscheidenden Kursmarken liegen und was Anleger...

Den vollständigen Artikel lesen ...