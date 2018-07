Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit jeder neuen Maßnahme schwinden die Hoffnungen, Trump könnte mit seinen Drohungen erreichen, was die Industrieländer in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder vergeblich von China gefordert hatten, so Patrick Franke von der Helaba. Eine reziproke Öffnung des Binnenmarktes, die Ausländern die gleichen Chancen biete, die chinesische Unternehmen anderswo hätten, ein Ende der expliziten oder impliziten Diskriminierung ausländischer Unternehmen und des teilweise unfreiwilligen Technologietransfers, ein Dialog über die Frage, wie eine Marktwirtschaft mit den Übernahmen privater Unternehmen durch staatlich kontrollierte Konzerne umgehen solle - nichts von dem werde die US-Regierung mit ihrem aktuellen Konfrontationskurs voraussichtlich erreichen. ...

