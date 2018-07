Die leichte Euphorie rund um die Aktie von Steinhoff hat sich heuer bereits wieder gelegt. Nach Kursen von bis zu 0,13 Euro gibt das Papier an der Börse wieder deutlich nach. Der Trend setzte sich auch am morgendlichen Handel am Freitag mit satten Abschlägen in Höhe von 8,9 Prozent fort. Damit fällt Steinhoff wieder auf 0,093 Euro zurück, eine Besserung ist nicht in Sicht. Die Entwicklung war abzusehen, da es nach wie vor keine handfesten Gründe für ein Investment und unberechenbare Risiken ... (Robert Sasse)

