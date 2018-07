Mainz (ots) - Woche 28/18 Samstag, 07.07.



5.35 Die unsichtbare Macht - Lobby-Republik Deutschland Deutschland 2017



6.20 Der lange Weg Deutschlands schwierigste Regierungsbildung Deutschland 2018



7.05 ZDFzoom Ausländer rein? - Der Streit ums Einwanderungsgesetz Deutschland 2018



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 11.20 Terra X Deutschland-Saga Was uns eint Deutschland 2014



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.50 Terra X Deutschland-Saga Wonach wir suchen Deutschland 2015



13.35 Terra X Deutschland-Saga Was uns antreibt Deutschland 2015



14.20 Terra X Deutschland-Saga Wer wir sind Deutschland 2015



15.05 Königin Christina von Schweden Die Suche nach Freiheit Deutschland 2014



15.50 Königin Christina von Schweden Die Liebe in Rom Deutschland 2013 16.35 ZDF-History Mythos Sisi



17.20 ZDF-History Der letzte Tag: Romy Schneider Deutschland 2015



18.05 Elisabeth I. - Krieg dem Terror Großbritannien 2015



18.50 Das Jahr des Schwarzen Todes Die Pestepidemie von London 1349 Großbritannien 2014



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDF-History Geheime Welten - Expedition in den Untergrund Deutschland 2010



22.25 Terra X Deutschland-Saga Woher wir kommen Deutschland 2014



23.10 Terra X Deutschland-Saga Was uns eint Deutschland 2014



23.55 Terra X Deutschland-Saga Wovon wir schwärmen Deutschland 2014



0.35 Terra X Deutschland-Saga Wonach wir suchen Deutschland 2015



1.20 Terra X Deutschland-Saga Was uns antreibt Deutschland 2015



2.05 Terra X Deutschland-Saga Wer wir sind Deutschland 2015



2.50 Mysterien des Mittelalters Der Kreuzzug gegen die Katharer



3.35 Mysterien des Mittelalters Die verschwundene Armee von Azincourt



Woche 28/18 Sonntag, 08.07.



11.20 Despoten Mussolini - Ikone des Faschismus Großbritannien 2015



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.50 Größenwahn in Beton Hitlers Riesenhotel an der Ostsee Deutschland 2015



13.35 Herrenmenschen für den Kaiser "Ober Ost"- die vergessene Kolonie Deutschland 2016



14.20 Die SS Heydrichs Herrschaft



15.05 Die SS Der Machtkampf



15.50 Die SS Himmlers Wahn



16.35 Die SS Totenkopf



17.20 Die SS Die Waffen-SS



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Hitlers Reich privat Kinder unterm Hakenkreuz Deutschland 2017



23.55 Hitlers Reich privat In unbekannten Filmen Deutschland 2016



0.40 Größenwahn in Beton Hitlers Riesenhotel an der Ostsee Deutschland 2015 1.25 Herrenmenschen für den Kaiser "Ober Ost"- die vergessene Kolonie Deutschland 2016



2.10 Despoten Mussolini - Ikone des Faschismus Großbritannien 2015



2.55 Despoten Hideki Tojo - Japans Minister des Schreckens Großbritannien 2015



3.35 Die großen Diktatoren Hitler



4.20 "Brennt Paris?" - Kampf gegen Hitlers Befehl Frankreich 2012 _____________________________________________________________________



Woche 28/18 Montag, 09.07.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.50 Panzer! Der Erste Weltkrieg Deutschland 2017



6.35 Panzer! Der Zweite Weltkrieg Deutschland 2017



7.20 Panzer! Werkzeug der Unterdrückung Deutschland 2017



8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.05 Panzer! Gefecht und Geschäft Deutschland 2017



8.50 Mörderjagd Mord ohne Leiche



9.35 Mörderjagd Kalte Rache Frankreich 2016



10.20 Mörderjagd Tödliche Leidenschaft



11.05 Mördern auf der Spur Serientäter Deutschland 2016



11.35 Mördern auf der Spur Indizien und falsche Alibis Deutschland 2016



12.05 Terra X Faszination Universum Ohne Limit Deutschland 2017



12.50 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016



13.35 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016



14.20 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015



15.05 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 2015



15.50 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



17.20 Die Science-Checker Flüssige Phänomene Deutschland 2017



18.05 Lebensretter Technik Von SOS bis 112 Deutschland 2017



18.50 planet e.: Talsperren - die unterschätzte Gefahr Deutschland 2017



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016



23.55 Rätselhafte Geschichte Hitlers Ende Großbritannien 2015



0.40 heute journal



1.10 Terra X Faszination Universum Ohne Limit Deutschland 2017



1.55 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016



2.35 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016 3.20 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015



4.05 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 2015



4.50 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017



