Das gegenseitige Überbieten der Straffzölle zwischen den USA und China lässt die Märkte nicht los und eine Einigung scheint nicht in Sicht. Welche Chancen sich jetzt dennoch für Trader ergeben und was diese Woche den Markt bewegt hat, erfahren Sie in dieser Ausgabe GKFX Market Insight von Moderatorin Johanna Claar und Kornelius Barczynski von GKFX Außerdem zeigt Ihnen Kornelius Barczynski charttechnisch wichtige Signale beim Dax und welche Termine Sie in der kommenden Woche im Fokus haben sollten.