Der Trading-Tipp des Tages ist heute 1&1 Drillisch. Der Telekomanbieter findet sich aktuell an der Spitze des TecDAX wieder. Die britische Investmentbank HSBC hatte zuvor die Einstufung für 1&1 Drillisch auf "Buy" belassen. Allerdings haben sie das Kursziel von 70 auf 60 Euro gesenkt. 1&1 Drillisch sei sowohl im Mobilfunk als auch im Festnetz bei Privatkunden gut positioniert, so die HSBC. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.