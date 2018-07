Augsburg (www.aktiencheck.de) - Homes & Holiday-Aktienanalyse von der GBC AG: Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A2GS5M9, WKN: A2GS5M, Ticker-Symbol: HHH). Die Homes & Holiday AG habe am 28.06.2018 bekannt gegeben, dass im Rahmen des geplanten Börsengangs an das Qualitätssegment m:access der Börse München das Grundkapital um 1.757.595 Aktien auf 12.614.724 Aktien erhöht worden sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...