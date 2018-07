Am Aktienmarkt gut aufgenommene US-Arbeitsmarktdaten haben am Freitag zum Handelsstart an der Wall Street die Angst vor den Auswirkungen des globalen Handelskonflikts verdrängt. Der Dow Jones Industrial blieb in den Anfangsminuten auf Tuchfühlung zu seinem Vortagesschluss. Zuletzt lag er mit 0,05 Prozent im Plus bei 24 368,51 Punkten. Das Kursbarometer würde die Handelswoche so mit einem Aufschlag von etwa 0,4 Prozent beenden.

Vor dem Handelsstart hatte es noch nach einem klar negativen Start ausgesehen, weil der Zollstreit zwischen den USA und China zu Wochenschluss mit gegenseitigen Sonderzöllen in die nächste Runde gegangen war. Anleger sehen in dem Konflikt eine Gefahr für das Wirtschaftswachstum.

Angetrieben davon, dass die US-Wirtschaft im Juni mehr Arbeitsplätze geschaffen hatte als erwartet, schlugen sich andere Indizes noch etwas besser: Der marktbreite S&P 500 legte um 0,26 Prozent auf 2743,85 Punkte zu und für den Technologiewerte-Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,59 Prozent auf 7143,04 Punkte bergauf./tih/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

