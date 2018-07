Dow Jones - Entscheidung vor dem Wochenende?

Bastian Galuschka,

Der Dow Jones Industrial Average macht es spannend. Der Index schob sich im gestrigen Handel über die kurzfristige Abwärtstrendlinie, konnte sich von dieser aber nicht nachhaltig nach oben lösen. Eventuell bringen die heutigen Arbeitsmarktdaten neue Impulse und vor allen Dingen eine nachhaltige Bewegung mit sich. Die Vorbörse präsentiert sich relativ neutral.

Auch aus technischer Sicht stehen die Vorzeichen eher 50/50. Der Index müsste den Widerstand bei 24.373 Punkten per Stundenschlusskurs überwinden, um sich Potenzial auf 24.509 und knapp 24.600 Punkte zu verschaffen. Vorbörslich haben es die Bullen bereits versucht, sind bislang aber am Widerstand gescheitert.

Bleibt das auch im regulären Handel so, bliebe auch der kurzfristige Abwärtstrend im Index intakt. Demzufolge müsste man gerade auch unter der Marke von 24.280 Punkten mit zunehmendem Abwärtsdruck in Richtung der wichtigen Unterstützung zwischen 24.135 und 24.090 Punkten rechnen. Der Ausgang ist also völlig offen, der heutige Handelstag dürfte aber auch die Weichen für die kommende Woche stellen. Bis klarere Signale vorliegen, empfiehlt sich eine eher abwartende Haltung.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.06.2018 - 05.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2013 - 05.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

