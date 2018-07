Luzern (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100053016 heruntergeladen

werden -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100053016 -



Auch in diesem Jahr haben die Lernenden bei MSD Schweiz ihre

Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Sie hatten die Möglichkeit, in

einem international tätigen, forschenden biopharmazeutischen

Unternehmen ihren beruflichen Werdegang zu starten.



Seit 1977 bietet die Werthenstein BioPharma GmbH am MSD

Forschungs- und Entwicklungsstandort in Schachen LU, Lehrstellen für

Laborantinnen und Laboranten EFZ (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis)

in der Fachrichtung Chemie an. Seit 2010 auch in der Fachrichtung

Biologie. In diesem Jahr hat Mjriam von Flüe ihre Ausbildung in der

Fachrichtung Chemie erfolgreich beendet.



"Ich bin stolz, meine Lehre bei MSD in Schachen absolviert zu

haben. Die Atmosphäre im Team mit 14 Nationalitäten ist inspirierend.

Es ist ein tolles Gefühl, zu wissen, dass die hier entwickelten und

biotechnologisch hergestellten Medikamente vielen Menschen helfen

können, ihre Krankheit besser zu kontrollieren bzw. im besten Fall

gesund zu werden.", sagt Mjriam von Flüe.



Am MSD-Hauptsitz in der Stadt Luzern absolvieren seit 2014

Lernende ihre Ausbildung zum Kaufmann EFZ /zur Kauffrau EFZ

(Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis) im Bereich Dienstleistung &

Administration. In diesem Jahr absolvierte Vera Zumstein die

Ausbildung bei MSD.



"In einem international tätigen biopharmazeutischen Unternehmen,

wie MSD, zu lernen, ist eine grosse Chance. Ich habe Einblicke in

viele unterschiedliche Bereiche erhalten und zugleich meine

Sprachkenntnisse verbessert, da ich mit Kollegen aus der ganzen Welt

Berührungspunkte hatte. Ich freue mich sehr über meinen erfolgreichen

Abschluss." , sagt Vera Zumstein.



Ausbildungsplätze in der Region anzubieten und damit das duale

Bildungssystem zu unterstützen, ist für MSD Schweiz Teil der

unternehmerischen Verantwortung. Nach den Sommerferien beginnt der

nächste dreijährige Ausbildungszyklus bei MSD.



Weitere Informationen: http://www.msd.ch/de/career/education/



Originaltext: MSD Merck Sharp & Dohme AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100053016

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100053016.rss2



Kontakt:

Liliane Elspass

Lead Communications

MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftestrasse 4, 6005 Luzern

Tel. +41 58 618 34 24 / Mobile 079 235 58 90

media.switzerland@merck.com