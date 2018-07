Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-07-06 / 16:03 Der weltweit bekannte Hersteller von Segel- und Motoryachten HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8 / WKN: A0KF6M) hat am 06. Juli 2018 ihre Unternehmensanleihe 2014/2019 im Gesamtnennbetrag von 13 Mio. Euro gut ein Jahr vor Laufzeitende vorzeitig zurückgezahlt. Mit den von der Commerzbank, der Deutschen Bank und der Sparkasse Vorpommern gewährten Umfinanzierungen ist die Finanzierungsstruktur wieder langfristig solide aufgestellt. Durch die deutlich niedrigeren Refinanzierungszinsen werden zudem jährliche Ergebnisoptimierungen in Summe von 0,7 Mio. Euro erzielt. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: HanseYachts Aktiengesellschaft Schlagwort(e): Unternehmen 2018-07-06 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HanseYachts Aktiengesellschaft Ladebower Chaussee 11 17493 Greifswald Deutschland Telefon: +49 (0)3834-5792-20 Fax: +49 (0)3834-5792-81 E-Mail: ir@hanseyachts.com Internet: www.hansegroup.com ISIN: DE000A0KF6M8 WKN: A0KF6M Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP-Media 702427 2018-07-06

