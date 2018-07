FRANKFURT (Dow Jones)--Hochtief, ACS und Atlantia dürfen den spanischen Mautstraßenbetreiber Abertis wie geplant gemeinsam übernehmen. Die EU-Kommission gab am Freitag grünes Licht für das im März vereinbarte 18 Milliarden Euro schwere Vorhaben. Damit kann Hochtief seine Abertis-Aktien demnächst auf ein Gemeinschaftsunternehmen übertragen, bei dem der italienische Autobahnkonzern Atlantia mit 50 Prozent plus einer Aktie das Sagen haben wird.

Die Hochtief-Mutter Actividades des Construccion y Servicios (ACS) bekommt 30 Prozent an dem Joint Venture, und die Essener Tochter wird 20 Prozent minus 1 Aktie halten. Auf diese Dreier-Konstruktion hatten sich Atlantia und ACS verständigt, um ein absehbar preistreibendes Bieterrennen um Abertis zu vermeiden.

Hochtief hält nach einem öffentlichen Übernahmeangebot sowie weiteren Zukäufen am Markt derzeit über 90 Prozent aller Abertis-Aktien. Aktuell läuft ein weiteres Angebot. Ziel ist es, Abertis komplett von der Börse zu nehmen.

Die EU-Kommission warf bei ihrer Kartellprüfung insbesondere einen Blick auf den Markt für Mautautobahn-Konzessionen in Italien, wo sich die Tätigkeiten von Atlantia und Abertis überschneiden, sowie in Spanien, wo dies bei Aktivitäten von ACS und Abertis der Fall ist. Die Brüsseler Behörde fand aber keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken, zumal die drei Unternehmen nicht die engsten Wettbewerber sind und andere bedeutende Wettbewerber am Markt präsent sind.

