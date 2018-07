Berlin (ots) - Der Deutsche Städtetag dringt darauf, dass bei einer Fusion von Karstadt und Kaufhof alle Standorte bestehen bleiben. "Die Städte haben ein hohes Interesse daran, attraktive Innenstädte und Stadtteilzentren für ihre Bewohner zu erhalten und möglichst viele Arbeitsplätze zu sichern", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, dem Tagesspiegel (Samstagausgabe).



Der Städtetag blicke daher "nicht ohne Sorge" auf die geplante Fusion, sagte Dedy. Die beiden Kaufhäuser seien wichtige Arbeitgeber und Versorgungsschwerpunkte, trotz aller Umwälzungen durch den Internethandel. Die Warenhäuser würden Menschen in die Innenstädte und Stadteilzentren ziehen. Das nutze auch dem Einzelhandel in ihrem Umfeld und trage zu lebendigen Innenstädten bei. Sollten nicht alle Häuser weitergeführt werden können, möchten die Städte eingebunden werden. Bei der Planung der frei werdenden Flächen müssten zusammen mit den Städten standortspezifische Strategien entwickelt werden, betonte Dedy.



