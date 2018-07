Wien (www.aktiencheck.de) - Das Bureau of Labor Statistics gab heute bekannt, dass die Beschäftigung in den USA außerhalb der Landwirtschaft im Juni um 213.000 angestiegen ist, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Sie hätten mit einer Zunahme um 222.000 gerechnet, der Konsens habe bei 195.000 gelegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...