Lässt sich das Atomabkommen mit dem Iran noch retten? Das heutige Treffen der Außenminister brachte zumindest keine Ergebnisse.

Bei einem Außenministertreffen in Wien zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran hat es keinen Durchbruch gegeben. Die Beratungen sollten fortgesetzt werden, erklärte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Freitag nach dreistündigen Gesprächen. Dabei werde es auch um wirtschaftliche Maßnahmen gehen. Die Konferenz in Wien war die erste Zusammenkunft der Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Russlands und Chinas mit ihrem iranischen Kollegen seit dem Austritt der USA aus dem Vertrag im Mai.

US-Präsident Donald Trump hatte dabei neue Sanktionen angekündigt. Die ersten Strafmaßnahmen sollen im August greifen. Ab dem 4. November wollen die USA alle Länder bestrafen, die dann noch Erdöl vom Iran kaufen. Der Rohstoff ist die wichtigste Devisenquelle für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...