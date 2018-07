In den USA war die Lohnentwicklung trotz einer robusten Beschäftigung hinter den Erwartungen zurück geblieben.

Die schwache Lohnentwicklung in den USA hat den Kurs des Euro am Freitag gestützt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag bei 1,1767 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch unter 1,17 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1724 (Donnerstag: 1,1709) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8530 (0,8540) Euro.

In den USA war die Lohnentwicklung trotz einer robusten Beschäftigung hinter den Erwartungen zurück geblieben. Im Juni waren die durchschnittlichen Stundenlöhne ...

