Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Asylstreit zwischen CDU und CSU erreichte am vergangenen Wochenende den bisherigen Höhepunkt, so die Börse Stuttgart.Nach dem Sondergipfel in Brüssel, bei dem sich die Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich, Österreich und Italien getroffen hätten, habe Horst Seehofer am Sonntagabend seinen Rücktritt angekündigt. Kurz darauf habe er eingelenkt und erklärt, dass es ein letztes Gespräch mit Angela Merkel geben solle und er nur zurücktrete, sollten sich die beiden Parteien nicht einigen können. Am Montagabend habe schließlich ein Kompromiss erzielt und der Bruch der Union praktisch in letzter Sekunde abgewendet werden können. Seehofer bleibe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...