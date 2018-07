Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Während Bundesanleihen noch immer stark gefragt sind, zeichnet sich bei italienischen Staatsanleihen ein anderes Bild ab, so die Börse Stuttgart.Im Gegensatz zu den Banken, die sich erst kürzlich mit heimischen Staatsanleihen in Rekordhöhe eingedeckt hätten, seien viele Investoren skeptisch und würden sich mit den Käufen von italienischen Staatsanleihen merklich zurückhalten. Und das, obwohl die Zinsen für fünfjährige Papiere mit 1,64 Prozent weit über dem Niveau deutscher Papiere von minus 0,3 Prozent lägen. Die Kapitalflucht aus Italien lasse sich derzeit vor allem am italienischen Rentenmarkt ablesen: Die Rendite für zehnjährige Papiere sei am Montag um sieben Basispunkte auf 2,738 Prozent gestiegen. Der Risikoaufschlag zur Bundesanleihe betrage mehr als 2,3 Prozentpunkte. ...

