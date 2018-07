Der Begriff "annuitätisch" wird in der Regel in Bezug auf Kredite verwendet. Aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet "annus" so viel wie "Jahr". Im alten Rom wurde das Wort auch für Ämter und Posten verwendet. Heute werden in der Finanzmathematik jährliche, gleichbleibende Zahlungen als Annuitäten bezeichnet.

1. Annuitätische Finanzierungen können konstant oder variabel sein

In der Finanzierung, insbesondere bei der Bau- und Immobilienfinanzierung, wird oft der Begriff Annuitätendarlehen

