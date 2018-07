New York - Die Ölpreise haben am Freitag keine klare Richtung gezeigt. Nachdem sie zunächst noch an die Verluste vom Vortag anknüpfen konnten, zeigten sie sich zuletzt uneinheitlich. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt 77,10 US-Dollar und damit 29 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August stieg ...

