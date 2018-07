Der Vorreiter vernetzter Lautsprecher Sonos will durch einen Börsengang Geld für mehr Wachstum einnehmen. Doch dabei gibt es Risiken.

Der Anbieter vernetzter Lautsprecher Sonos geht an die Börse. Die Firma aus Kalifornien legte am Freitag ihren Antrag bei der Börsenaufsicht SEC vor. Daraus geht unter anderem hervor, dass Sonos im jüngsten Geschäftshalbjahr bis Ende März 655 Millionen Dollar Umsatz erwirtschaftete und dabei gut 13 Millionen Dollar Gewinn machte. In dieser Zeit seien knapp 3,1 Millionen Geräte verkauft worden - nach 3,9 Millionen im gesamten vergangenen Geschäftsjahr.

Als Volumen des Börsengangs trug Sonos 100 Millionen Dollar ein - was auch ein vorläufiger Platzhalter-Betrag sein kann. Zu Detail wie Aktienpreis oder Bewertung gibt es in dieser Phase noch keine Angaben. Der Finanzdienst Bloomberg hatte im Frühjahr berichtet, dass Sonos ...

