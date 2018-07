PA Power Automation AG: Veräußerung des Geschäftsbetriebs DGAP-Ad-hoc: PA Power Automation AG / Schlagwort(e): Verkauf/Firmenübernahme PA Power Automation AG: Veräußerung des Geschäftsbetriebs 06.07.2018 / 17:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PA Power Automation Aktiengesellschaft, Pleidelsheim Ad-hoc Mitteilung nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) PA Power Automation AG veräußert Geschäftsbetrieb Pleidelsheim (Deutschland), 06. Juli 2018. Die PA Power Automation AG (ISIN DE0006924400 im Freiverkehr der Frankfurter Börse) hat heute mit der Inova Automation Italy S.r.l., einer Tochtergesellschaft der börsennotierten Inovance Technologies Co., Ltd. mit Sitz in Shenzhen, eine Vereinbarung über die Veräußerung des Geschäftsbetriebs der PA Power Automation AG und der Power Automation GmbH CNC-Automatisierungstechnik abgeschlossen. Im Rahmen der Transaktion werden insbesondere das gesamte operative Geschäft der PA Power Automation AG und der Power Automation GmbH CNC-Automatisierungstechnik im Wege eines Asset Deals sowie die von der PA Power Automation AG gehaltenen Anteile der französischen Tochtergesellschaft und dem chinesischen Joint Venture an diesen strategischen Investor veräußert. Sämtliche Mitarbeiter werden vom Erwerber übernommen. Die 100%-ige Tochtergesellschaft Power Automation America, Inc. ist nicht Gegenstand der Transaktion. Kontakt: Herrn Jan Hilpert Gottlieb-Daimler-Str. 17/2 | 74385 Pleidelsheim, Germany Investorrelations@powerautomation.com 06.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PA Power Automation AG Gottlieb-Daimler-Straße 17/2 74385 Pleidelsheim Deutschland Telefon: +49 (0)7144 899 - 0 Fax: +49 (0)7144 899 - 199 E-Mail: jan.hilpert@powerautomation.com Internet: www.powerautomation.com ISIN: DE0006924400 WKN: 692440 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 702465 06.07.2018 CET/CEST

