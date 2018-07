Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hapag-Lloyd vor Zahlen zum zweiten Quartal von 45 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Reederei dürfte im zweiten Quartal wegen höherer Treibstoffpreise und gesunkener Container-Frachtraten wieder einen Verlust geschrieben haben, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er gehe aber weiter von einem Wendepunkt am Containermarkt aus, der im zweiten Halbjahr zu einer verbesserten Rentabilität führen dürfte./tih/ck Datum der Analyse: 06.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2018-07-06/17:38

ISIN: DE000HLAG475