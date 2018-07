Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit einer etwas festeren Tendenz abgeschlossen. Der Leitindex SMI zog über die gesamte Woche gar um beinahe ein Prozent an und rückte so nahe an die Marke von 8'700 Punkten. Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte hätten grosskapitalisierte Werte gegenüber einigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...