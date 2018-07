Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit einer etwas festeren Tendenz abgeschlossen. Der Leitindex SMI zog über die gesamte Woche gar um beinahe ein Prozent an und rückte so nahe an die Marke von 8'700 Punkten. Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte hätten grosskapitalisierte Werte gegenüber einigen Small&Mid-Caps, deren hohe Bewertungen zurückgenommen wurden, aufgeholt, erklärte ein Händler. Während die Einführung von US-Strafzöllen auf chinesischen Waren am Freitag mit Sorge verfolgt wurde, ging von den US-Arbeitsmarktdaten wenig Bewegung aus.

Die guten und die schlechten Nachrichten am US-Arbeitsmarkt hätten sich neutralisiert, so der Händler. Zwar habe die US-Wirtschaft im Juni mehr Arbeitsplätze geschaffen, doch sei gleichzeitig die Arbeitslosenquote auf 4 Prozent hochgeklettert und die Löhne seien weniger stark gestiegen als angenommen. Derweil droht der Handelsstreit zwischen den USA und China zu eskalieren. Peking reagierte umgehend mit eigenen Sonderzöllen auf Einfuhren aus den USA. Im Handel wird befürchtet, dass US-Präsident Trump die Handelsbeziehungen nachhaltig belastet und so den Konjunkturaufschwung in den USA gefährdet.

Der Swiss Market Index (SMI) drehte kurz vor Handelsende ins Plus und schloss 0,27 Prozent höher bei 8'697,42 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg ...

