(shareribs.com) London 06.07.18 - Mit Beginn der Erhebung der Sonderzölle auf chinesische Importe haben die USA ihren Handelsstreit weiter eskaliert. Die Industriemetalle liegen unter Druck, bei Kupfer könnte die Angebotslage wieder in den Vordergrund rücken. An den Märkten herrschte in dieser Woche Zurückhaltung. Man wartete den Beginn der Sonderzölle gegen chinesische Importe in den USA ab und auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...