FRANKFURT (Dow Jones)--Die Woche hatte es in sich. Anfang der Woche stand die Regierung noch vor der Zerreißprobe, bis sich die Schwesterparteien CDU/CSU für einen gemeinsamen Weg entschieden. Auch US-Präsident Donald Trump ist noch unentschlossen, welchen Weg er einschlagen soll - ob er die Zölle für deutsche Automobile erhöhen oder senken wird. Obwohl die Risiken für den Aktienmarkt momentan nicht wegzureden sind, ging es gegenüber Montag am deutschen Aktienmarkt kräftig nach oben. Nach einem ruhigen Handel schloss der DAX am Freitag nochmals 0,3 Prozent höher bei 12.496 Punkten.

Thyssenkrupp-CEO geht

Am Vorabend bot Thyssenkrupp-CEO Heinrich Hiesinger seinen Rücktritt an, den der Aufsichtsrat am Freitag annahm. Hiesinger machte einen guten Job und gliederte das Stahlgeschäft aus. Eine komplette Zerschlagung des Unternehmens, wie sie der schwedische Investor Cevian und der Hedgefonds Elliott fordern, wäre mit Hiesinger nicht zu machen gewesen. Die Analysten von Jefferies schließen nun eine Ausgliederung von "Kronjuwelen" des Konzerns, wie der Aufzugtechnik, nicht mehr aus. Die Aktie schloss 2,4 Prozent im Plus.

Nach dem Hin und Her der vergangenen Tage über mögliche US-Zollschranken gab es zum Wochenschluss keine neuen Nachrichten für den Automobilsektor. Durch die Bank ging es für die Kurse nach unten, so schlossen Continental 0,7 Prozent im Minus, Osram gaben um 2,3 Prozent nach.

Mit der Aktie von Rocket Internet ging es um 1,5 Prozent nach oben. Für die Analysten der Deutschen Bank steht der aktuelle Kurs von 28 Euro nur für die Beteiligungen an Hellofresh, Delivery Hero, Home24 sowie die Nettoliquidität. Alle anderen Beteiligungen, wie Global Fashion Group und Westwing, gebe es "on top".

Der neuerliche und überraschende CEO-Wechsel bei Vectron verschreckte die Investoren, die Aktie brach um 20 Prozent ein. Auf den Investorenkonferenzen prophezeite CEO Kaltner dem Unternehmen eine rosige Zukunft, die Daten der Vectron-Kassensysteme sollten die Kasse des Unternehmens klingeln lassen. Den geplanten Deal mit Coca Cola konnte er nicht eintüten, nun geht er schon wieder. Mit Thomas Stümmler übernimmt ein alter Bekannter das Ruder.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 122,6 (Vortag: 117,5 ) Millionen Aktien im Wert von rund 3,88 (Vortag: 4,23) Milliarden Euro. Es gab 18 Kursgewinner und 12 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.496,17 +0,26% -3,26% DAX-Future 12.500,00 +0,36% -3,99% XDAX 12.512,87 +0,26% -2,71% MDAX 25.957,68 +0,57% -0,93% TecDAX 2.763,09 +0,73% +9,25% SDAX 12.038,61 +0,48% +1,28% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,76 17 ===

