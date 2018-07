Lehman Brothers Treasury Co. B.V. in Liquidation ("LBT") gab heute über ihre US-amerikanischen Anwälte Kramer Levin Naftalis Frankel LLP bekannt, dass die Liquidatoren von LBT verschiedene Strategien prüfen, um unter anderem die Konsolidierung der Gläubigerbasis von LBT zu ermöglichen. Zu diesem Zweck beabsichtigen die Liquidatoren von LBT, mit bestimmten Gläubigern von LBT und weiteren Marktteilnehmern hinsichtlich möglicher Strategien in Kontakt zu treten. Es kann nicht zugesichert werden, dass eine Strategie zur Anwendung kommt bzw. können keine Angaben zum Zeitpunkt ihrer Umsetzung gemacht werden, falls eine solche Strategie zur Anwendung kommt. LBT verpflichtet sich nicht zur öffentlichen Aktualisierung der Bekanntmachung, um den Entwicklungen in diesem Bereich Rechnung zu tragen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

