Wochenausblick: DAX auf Erholungskurs. US-Berichtssaison startet!

Nach einem schwachen Wochenauftakt verbesserten sich die deutschen, amerikanischen und die meisten europäischen Aktienbarometer im Wochenverlauf. So konnte der DAX im Wochenvergleich ein Plus von rund 1,5 Prozent verbuchen und beim TecDAX fiel der Zugewinn gar noch deutlicher aus. Für Erleichterung sorgten der erzielte Konsens der Union in der Asylpolitik sowie eine mögliche Einigung im Zollstreit zwischen der EU und den USA bei importierten Fahrzeugen. Die zaghafte Aufwärtsentwicklung der internationalen Aktienindizes zeigt jedoch, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China nach wie vor für große Unsicherheit bei den Investoren sorgt. Möglicherweise können kommende Woche gute Quartalsberichte den Aktien wieder Schwung geben.

Der Euro/US-Dollar konnte sich im Wochenvergleich ebenfalls leicht verbessern - bleibt jedoch weiter in der Range von 1,154/1,18 US-Dollar und die Rendite langfristiger deutscher Staatsanleihen klebt weiter an der Marke von 0,3 Prozent.

Kommende Woche startet die US-Berichtssaison. Zudem stehen der ZEW-Index sowie die Verbraucherpreise im Fokus.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche standen im DAX die Autowerte BMW, Daimler und VW sowie die Versorger E.ON und RWE im Rampenlicht. Die Automobiltitel profitierten von einer möglichen Entspannung im EU/US-Handelsstreit und die Versorger wurden unter anderem vom Anstieg der Strompreise und positiven Analystenkommentaren beflügelt. Bei der Deutschen Bank sorgten Übernahme-Spekulationen und der kräftige Kursanstieg der Tochter DWS Group für Auftrieb und Anleger von ThyssenKrupp begrüßten den Rücktritt des Konzernchefs Heinrich Hiesinger. In der zweiten Reihe konnten unter anderem Aumann, Delivery Hero, DWS Group, Isra Vision und Nordex überdurchschnittliche Gewinne verbuchen. Bei internationalen Titeln stand vor allem die Aktie von Juventus Turin im Fokus. Spekulationen um einen möglichen Wechsel von Christiano Ronaldo von den Königlichen zur "Alten Dame" sorgten für ein Kursfeuerwerk.

Agrana, Burberry, Gerresheimer und Repsol melden nächste Woche Zahlen für das abgelaufene Quartal. Citigroup, JP Morgan und Wells Fargo läuten die Berichtssaison in den USA ein und die Deutsche Lufthansa und Fraport melden Verkehrszahlen.

Hapag Lloyd lädt zur Hauptversammlung. Kürzlich musste die Reederei bei den Zielen für das laufende Geschäftsjahr zurückrudern, was die Aktie kräftig unter Druck setzte. Aufgebrachte Anleger könnte es auch auf der Hauptversammlung von Fielmann geben, denn der Brillenhersteller musste ebenfalls die Ziele für 2018 nach unten korrigieren.

Wichtige Termine

China - Außenhandel, Juni

Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland für Juli

Deutschland - Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex)

Europa - Industrieproduktion Euro-Zone, Mai

USA - Verbraucherpreise, Juni

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 7. Juli

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.610 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.400/12.450 Punkte

Der DAX hat sich heute oberhalb von 12.450 Punkten festgesetzt und wahrt damit die Chance auf eine weitere Erholung bis in den Bereich von 12.610 Punkten. Anleger sollten jedoch die Unterstützungszone 12.400/12.450 Punkte weiter im Auge behalten. Wird sie unterschritten, droht eine Konsolidierung bis in den Bereich von 13.200 Punkten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 04.04.2018 - 06.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 07.07.2013 - 06.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

