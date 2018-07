Am Freitag setzte sich der Hoffnungslauf für die Indizes nicht mehr fort. Die Indizes wie der Dax, der MDax oder der TecDax lahmen vergleichsweise. Die Entwicklung an den kleineren Märkten ist sogar noch etwas besser als beim großen Index. Die Märkte sind insgesamt aber träge und unentschlossen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang aus unserer Sicht der VDax bzw. der VDax New. Dies ist der Index, in dem die erwarteten Schwankungen abgebildet werden. Mit anderen Worten: Der Index, der ... (Robert Sasse)

