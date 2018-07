Das getrennte Sammeln von Essensresten und Gartenabfällen ist in Deutschland eigentlich Standard - aber Umweltschützer sehen Mängel.

Dreieinhalb Jahre nach Einführung der Pflicht zum getrennten Sammeln von Biomüll bieten weiterhin viele Landkreise und Städte nicht flächendeckend Biotonnen oder -säcke für Haushalte an. Die Umweltschutzorganisation Nabu geht davon aus, dass in Deutschland vier Millionen Tonnen Bioabfall zusätzlich über die Biotonnen gesammelt werden könnten - derzeit sind es demnach rund 4,8 Millionen Tonnen.

"Wir brauchen deutschlandweit ein Holsystem, mit dem Bioabfall in einer separaten Mülltonne bei den Bürgerinnen und Bürgern abgeholt wird", forderte Nabu-Präsident Olaf Tschimpke am Freitag in Berlin.

Aus Bioabfall können Komposte und Dünger für die Landwirtschaft oder den Gartenbau gewonnen werden. ...

