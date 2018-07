Am Aktienmarkt gut aufgenommene Arbeitsmarktdaten haben am Freitag an der Wall Street die Angst vor den Auswirkungen der globalen Handelskonflikte verdrängt. Der Dow Jones Industrial schaffte es nach zögerlichem Start, sich deutlicher ins Plus abzusetzen. Zwei Stunden vor Schluss rückte der Leitindex um 0,59 Prozent auf 24 500,70 Punkte vor, womit er seinen Zugewinn in dieser Handelswoche auf fast 1 Prozent ausbauen würde.

Andere Indizes schlugen sich sogar noch etwas besser als der Dow: Der marktbreite S&P 500 legte um 0,90 Prozent auf 2761,27 Punkte zu und für den Technologiewerte-Auswahlindex Nasdaq 100 ging es sogar um 1,39 Prozent auf 7199,45 Punkte bergauf. Gute Nachrichten gab es hier vor allem aus dem Biotech-Sektor mit einer Kursrally bei den Biogen-Aktien.

Die New Yorker Börsen profitierten davon, dass die US-Wirtschaft im Juni mehr Arbeitsplätze geschaffen hatte als erwartet. Für Aktien wurde es zusätzlich positiv gewertet, dass sich die Löhne in den USA weiterhin nur verhalten entwickeln. "Dies dämmt den Inflationsdruck ein und setzt so die Notenbanker von der Fed bei ihrem Zinserhöhungskurs nicht weiter unter Druck", sagte ein Marktbeobachter.

Der Zollstreit zwischen den USA und China ging zu Wochenschluss mit gegenseitigen Sonderzöllen in die nächste Runde, was unter Anlegern aber schon seit Tagen viel diskutiert worden war. Sie sehen in dem Konflikt schon länger eine Gefahr für das Wirtschaftswachstum, bei der Credit Suisse bis dato aber noch Entwarnung gibt. Laut dem Marktexperten John Woods signalisieren die jüngsten Wirtschaftsdaten sogar eine beschleunigte Dynamik.

Bei den Einzelwerten ragten die Aktien des Biotech-Unternehmens Biogen nach einem Erfolg bei einem möglichen Alzheimer-Medikament an der Nasdaq heraus. Sie schnellten in der Spitze um 23 Prozent hoch, pendelten sich mittlerweile aber bei einem 18-prozentigen Kurssprung ein. In einer Phase-II-Studie mit Alzheimer-Patienten in einem frühen Stadium habe der Antikörper BAN2401 das Fortschreiten der Krankheit deutlich verringert, teilten Biogen und sein japanischer Partner Eisai mit.

Ansonsten war der Nachrichtenfluss auf Unternehmensebene dünn. Einige Konzerne mit großem globalem Fußabdruck gehörten angesichts des Handelsstreits mit China zu den Verlierern im Dow: Die Titel des Baumaschinenherstellers Caterpillar etwa waren mit minus 0,2 Prozent einer der lediglich drei Indexverlierern.

Für Gesprächsstoff sorgten noch Spekulationen über einen Einstieg von JPMorgan bei der Deutschen Bank . Die US-Großbank dementierte allerdings das von der "Wirtschaftswoche" kolportierte Interesse. Für die Papiere von JPMorgan waren die Gerüchte denn auch kein Kursbeweger: gleichauf mit dem Markt standen sie mit einem halben Prozent im Plus./tih/he

