Die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen hat in Rückständen von zwei Gaszylindern im syrischen Duma Spuren von Chlorgas nachgewiesen.

Bei den Kämpfen um die syrische Rebellenhochburg Duma ist internationalen Chemiewaffenexperten zufolge im April Giftgas eingesetzt worden. Die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) erklärte in einem Zwischenbericht am Freitag, dass sie in Rückständen von zwei Gaszylindern in der damals noch von islamistischen Aufständischen kontrollierten ...

