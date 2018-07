CDU-Landwirtschaftsminister Peter Hauk soll die Vergabe der Landesgartenschau 2026 an Ellwangen an den Verbleib der Landeserstaufnahmeeinrichtung in der Kommune geknüpft haben.

Eine Gartenschau als Belohnung für gute Flüchtlingsarbeit? Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) steht in der Kritik, weil er die Vergabe der Landesgartenschau 2026 an Ellwangen an den Verbleib der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in der Kommune geknüpft haben soll.

Nach Angaben von Oberbürgermeister Karl Hilsenbek hatte Hauk ihm am 3. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...