(shareribs.com) Frankfurt / New York 06.07.18 - Technologie-Werte konnten am Freitag verhaltene Kursgewinne verzeichnen. An der Wall Street sieht es teils deutlich besser aus. Unter anderem klettern hier AMD und Netflix kräftig. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 12.496 Punkte. Hier ging es für RWE, Deutsche Bank und ThyssenKrupp nach oben. Auf der anderen Seite standen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...