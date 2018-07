Der Kunststoffkonzern Covestro will künftig aktiver bei Übernahmen werden. "Beim Thema M&A haben wir in der Vergangenheit sehr wenig getan, das soll sich ändern", sagte Finanzvorstand Thomas Toepfer der "Börsen-Zeitung" (Samstagausgabe). "Wir schauen rechts und links, welche Möglichkeiten es gibt, ohne dass wir uns in irgendeiner Weise unter Druck setzen lassen", betonte der seit April dieses Jahres bei der einstigen Bayer -Tochter das Finanzressort verantwortende Manager.

Toepfer, der zuvor bei Kion in gleicher Funktion tätig war, will Ausschau halten nach Geschäften und Produkten, die das Portfolio gegenüber dem konjunkturellen Auf und Ab weniger anfällig machen. Speziell geht es um das kleinste Segment Coatings, Adhesives, Specialties, kurz CAS, das mit Übernahmen aufgepeppt werden soll. "Das Segment CAS ist insgesamt relativ konjunkturunabhängig und erwirtschaftet eine stabile Ebitda-Marge von 20 Prozent plus", so Toepfer./he

