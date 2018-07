Sänger Michael Schulte würde nach seinem vierten Platz beim Eurovision Song Contest in Lissabon gern wieder für Deutschland ins Rennen gehen. "Ich würde das definitiv nicht verneinen, noch einmal der deutsche ESC-Vertreter sein zu dürfen, wenn man mich lässt", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben).

"Ich liebe diese Veranstaltung. Ich habe sie immer geliebt." Schulte hatte mit seiner Ballade "You Let Me Walk Alone" nach mehreren deutschen Pleiten in Folge mit 340 Punkten erstmals seit dem Sieg von Lena Meyer-Landrut 2010 wieder eine Top-Fünf-Platzierung erreicht. "Wenn Deutschland mal wieder in einer schwierigen Phase ist, kann man gerne an mich denken", sagte er.

"Vielleicht verspüre ich irgendwann den Drang, noch einmal so einen ultimativen Kick zu erleben." Er wolle "kein ESC-One-Hit-Wonder bleiben, sondern mich etablieren", sagte Schulte weiter. Im September soll seine neue Single erscheinen. Außerdem sei eine Tour geplant.

Ein guter ESC-Beitrag brauche "Seele und Persönlichkeit". Und das wichtigste Erfolgsrezept für Künstler sei, sich nicht zu verstellen. "Wenn dich etwas nicht glücklich macht, dann hilft dir der Erfolg auch nichts", sagte er. "Man muss seinem Herzen und seinem Bauchgefühl folgen, sonst hat man Bauchschmerzen, und die wird man nicht los."

Mit den Begleiterscheinungen des Ruhm komme er gut zurecht. Aber: "Man fühlt sich seiner völligen Privatsphäre etwas beraubt. Ich saß zum Beispiel mit meiner Frau Katharina in einem Café beim Essen, da stellt sich jemand zwei Meter neben uns und macht ein Foto. Einfach so, ohne zu fragen. Ich finde, ein bisschen Respekt gehört dazu. Man ist ja kein Tier im Zoo. Aber ansonsten sind die Leute sehr lieb."