Die Wohnungsunternehmen in Deutschland haben immer weniger Grund zur Klage über säumige Mieter. Nach Zahlen des Wohnungs- und Immobilienverbandes GdW führten die bei ihm organisierten rund 3000 Wohnungsunternehmen Ende 2017 Mietschulden in Höhe von 372 Millionen Euro (2016: 412 Millionen Euro) in ihren Büchern. Von Bernhard Bomke

Den vollständigen Artikel lesen ...