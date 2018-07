Was für einen Unterschied sechs Monate machen. Letztes Jahr konnten die Krypto-Währungen einfach nicht gestoppt werden. Nachdem das Jahr mit einer Gesamtmarktbewertung von nur 17,7 Milliarden US-Dollar begonnen hatte, stiegen die digitalen Währungen bis zum Jahresende auf eine kombinierten Marktkapitalisierung von 613 Milliarden US-Dollar an. Das ist ein Gewinn von mehr als 3.300 % und stellt sehr wahrscheinlich das beste Jahr in der Geschichte jeder Anlageklasse dar. Obwohl diese Dynamik bis zum 7. Januar 2018 anhielt und die Gesamtmarktkapitalisierung ein Allzeithoch von 835 Mrd. US-Dollar erreichte, waren die vergangenen sechs Monate nicht gerade schön. Angeführt von Bitcoin, Ethereum und Ripple ...

