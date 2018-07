Der "Asylstreit" ist beigelegt. Heißt es. Fakt ist: Die CSU hat sich in Deutschland als zweite, rechtspopulistische Partei etabliert - und sich aus der Union mit der CDU gedanklich verabschiedet.

Kurz vor dem Ende von William Shakespeares "Sommernachstraum" lösen sich alle Paarprobleme und Eifersüchteleien buchstäblich in Märchenluft auf: "Tanzet in den bunten Zimmern / manchen leichten Ringelreihn!", dekretiert Elfenkönig Oberon nach drei turtel-turbulenten Tagen und Nächten und: "Jedes dieser Paare sei / Ewiglich im Lieben treu." Natürlich ist das blanke Ironie. Die Zuschauer wissen längst, was sie von den Amouren, Liebesrasereien und Selbstzuneigungspirouetten speziell des Oberon zu halten haben. Und sollte der Reigen der Untreue aus Lust und Leidenschaft das Missfallen des Publikums erregt haben, bittet Hofnarr Puck das Publikum in seinen Schlussworten - so möge es die Aufführung doch bitte nur als einen Traum betrachten.

Leider hat das Publikum der Berliner Bundespolitik diese Wahl nicht. Der Sommeralbtraum der beiden Unionsparteien geht nun schon in die vierte Woche - und ein Ende des absurden Regierungstheaters um die Asyl- und Migrationspolitik ist noch lange nicht in Sicht. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles etwa lobt die "Einigung" mit den Worten: "Es wird keine Gesetzesänderungen geben." NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sekundiert: Die "Einigung" sei nichts weiter als eine Bestätigung der "geltenden Rechtslage". Das bedeutet im Umkehrschluss, die Bundesregierung hat die Absicht, die "geltende Rechtslage" geltend zu machen - also richtig und wirklich diesmal: Menschen mit Einreiseverbot sollen künftig tatsächlich nicht mehr einreisen!

Schutzsuchende wiederum, die in einem anderen Staat als Asyl beantragt haben, nicht aber Schutzsuchende, die bereits in einem anderen Staat registriert wurden, werden auch künftig nur theoretisch an der deutschen Grenze zurückgewiesen, oder sagen wir es genauer: Sie werden von der CSU rhetorisch rausgeschmissen, von der CDU 48 Stunden lang erkennungsdienstlich behandelt und von der SPD sodann ankerzentrisch weiterbearbeitet - wenigstens praktisch gesprochen, denn theoretisch, wie gesagt, werden diese Migranten tatsächlich abgewiesen, dann nämlich, wenn ...

