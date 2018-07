Für Hersteller wie Haribo, Adidas oder auch Lego wird der eigene Online-Shop als Verkaufskanal immer wichtiger. Doch nicht alle trauen sich, im Internet aggressiv um Kunden zu werben. Schade für Verbraucher.

Immer öfter verkaufen Markenhersteller ihre Produkte auch in eigenen Online-Shops. Adidas, Lego oder Haribo machen es vor. Doch besonders günstig sind die Produkte dort meistens nicht. Denn für viele Händler ist das Online-Geschäft ein gefährlicher Balance-Akt. Sie wollen direkten Kontakt zur ihren Endkunden. Aber sie wollen auch die "klassischen" Händler, die bislang noch den größten Teil ihrer Ware verkaufen, nicht verärgern.

Eine Ausnahme ist Adidas. "Unsere Website ist unser wichtigster Store auf der Welt", sagte Konzernchef Ka Rorsted kürzlich in einem Interview. Der Sportartikelhersteller verkauft in seinem Online-Shop alles - vom Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bis zur Yogamatte - und nimmt dabei vergleichsweise wenig Rücksicht auf Sportgeschäfte und andere Händler, die in der Vergangenheit die wichtigsten Verkaufskanäle wahren.

Adidas will den Umsatz in den eigenen Online-Stores bis 2020 auf 4 Milliarden Euro steigern - das ist viermal so viel wie noch 2016. Allein 2017 stiegen die Umsätze um 57 Prozent. Um solche Wachstumsraten zu erreichen, zieht Adidas alle Register. Das Unternehmen lockt im Internet mit Schlussverkaufsrabatten und bietet den Kunden die Möglichkeit, die Sportschuhe und Adiletten nach eigenem Gusto zu gestalten. So aggressiv wie Adidas treiben allerdings die wenigsten Markenartikel-Hersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...