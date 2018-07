Wer immer nur die Gründe in den Umständen sucht, gilt leicht als Verlierer. Doch in dem kernigen Satz "Ich bin kein Produkt meiner Umstände, ich bin ein Produkt meiner Entscheidungen" steckt auch eine Portion Bullshit.

Sich selbst als maximal selbstbestimmt darzustellen, liegt im Trend. Dazu gehört auch, den eigenen Status auf eigene, freie Entscheidungen zurückzuführen. "Ich bin kein Produkt meiner Umstände, ich bin ein Produkt meiner Entscheidungen" ist deshalb ein beliebter Leitsatz. Klar: Wer immer nur die Gründe in den Umständen sucht, gilt leicht als Verlierer. Doch in dem kernigen Satz steckt leider auch eine Portion Bullshit - Teil 3 der Reihe "Motivationsbullshit".

Urheberschaft

Das Zitat wird in der Regel dem Management-Autor Steven Covey ("Die 7 Wege zur Effektivität") zugeschrieben. Wie üblich kursieren viele leicht abweichende Versionen im Netz. Letztlich ist der unterliegende Gedanke über die Jahrtausende schon vielfach verarbeitet worden, man denke beispielsweise an "Invictus", ein berühmtes Gedicht von William Ernest Henley ("Ich bin der Meister meines Los'. Ich bin der Käpt'n meiner Seel'").

Die gute AbsichtDer Satz soll Menschen ermutigen, sich nicht als Opfer ihrer Umstände zu erleben, sondern Optimismus und Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Das ist durchaus hilfreich. In der Psychologie, insbesondere im Leistungssport, unterscheidet man beispielsweise eine sogenannte Lageorientierung von der Handlungsorientierung. Menschen in Lagerorientierung versuchen nach einem Misserfolg tendenziell, die Umstände zu ergründen, gerne auch "die Schuldfrage" zu klären. Sie schauen dafür allerdings zu wenig auf den eigenen Anteil an der etwaigen Lage. Menschen in einer Handlungsorientierung bemühen sich stattdessen, unabhängig von den Umständen möglichst schnell wieder wünschenswerte Ergebnisse zu erzielen und konzentrieren sich dafür vor allem auf die eigenen Ressourcen.

Der Irrtum

Der Fehler bei diesem Zitat liegt ...

